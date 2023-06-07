Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden Aydın’da, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle buğday hasadı yapılamadı.

Aydın genelindeki barajların doluluk oranlarının düşük olması ve kuraklığın beklenmesi sebebiyle son günlerde etkili olan yağışlar çiftçileri sevindirse de hasat için bekleyen buğdaylar tarlada kaldı. Bölge çiftçisi yağmurların kesilmesi ve tarlaların kuruması sonrası hasada başlamayı bekliyor. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da yağışların hafta sonu da devam etmesi beklenirken, tarlaların kuruması ve biçerdöverin hasat için tarlaya girmesinin Haziran sonlarına bulacağı tahmin ediliyor. Yağmurlar nedeniyle buğdayın kalitesinde biraz düşüş yaşanması beklenirken, çiftçiler kuraklık sebebiyle yaşanan yağışların sevindirici olduğuna dikkat çekti.