Resmî açıklamaya göre: “Bilgisayarınız Windows 10 üzerinde çalışmaya devam edecek, ama güvenlik güncellemeleri ve teknik destek artık sağlanmayacak.”

Güvenlik ve stabilite açısından bu durum, özellikle internet bağlantılı cihazlar için ciddi riskler taşıyabilir. Kötü niyetli yazılımlara ve yeni güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale gelecektir .

Windows 11’e Geçiş Zorunlu Mu?

Hayır, Windows 11’e geçiş zorunlu değil — fakat güvenlik ve destek için güçlü biçimde öneriliyor.

Windows 11, daha iyi güvenlik sunan modern özellikleri (TPM 2.0, Secure Boot, sanallaştırma tabanlı güvenlik) barındırıyor .

Cihazınız Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılıyorsa, geçiş ücretsiz olabilir .

Windows 11’in minimum donanım gereksinimleri şu şekilde: En az 1 GHz hızında, 2 çekirdek ve üzerinde 64-bit uyumlu işlemci 4 GB RAM 64 GB veya daha büyük depolama UEFI/Secure Boot özelliği TPM 2.0 DirectX 12 destekli grafik ve 720p üzeri ekran.

Ayrıca, Windows 11 yalnızca 64-bit sistemleri destekliyor; 32-bit işlemciler artık geçerli değil.

Eski Bilgisayarlarda Ne Olacak?

Windows 10 cihazınız çalışmaya devam eder , ama destek kesildiğinden zaman içerisinde güvenlik riskleri ve uygulama uyumsuzlukları yaşama ihtimali artar.

Alternatifler: Extended Security Updates (ESU) : Tüketiciler için 1 yıllık uzatılmış güvenlik desteği sunar. Üstelik Microsoft hesabı ile OneDrive'la eşitleme yaparsanız ücretsiz; yoksa yıllık $30 veya 1000 Microsoft Rewards puanı. Türkiye’de İnternet Kullanımı Yüzde 90,9’a Yükseldi! İçeriği Görüntüle Yeni bir Windows 11 uyumlu PC satın almak. Linux (Ubuntu, Mint) ya da ChromeOS Flex gibi açık kaynaklı, hafif ve güvenli alternatiflere geçmek. Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) : Kurumsal ve gömülü sistemler için tasarlanmış, 2032’ye kadar destekli özel bir sürüm. Ancak standart kullanıcılar için edinimi zor ve pahalı olabilir.



“Windows 10 Desteği 2025’te Sona Eriyor — Windows 11 Geçişi Zorunlu Değil Ama Güvenlik Açısından Önemli”

Microsoft, Windows 10’a 14 Ekim 2025 sonrası güvenlik ve teknik destek vermeyecek. Bu durum, cihazınızın çalışmasını durdurmasa da büyük güvenlik riskleri oluşturabilir.

Windows 11’in modern güvenlik avantajları ve minimum sistem gereksinimleri.

Cihazınız uyumlu değilse: geçici çözüm olarak ESU, kalıcı çözüm olarak yeni PC ya da alternatif işletim sistemleri.

Windows 10’un süregelen kullanımının olası sonuçları.

Sonuç: Windows 11’e geçmek şart olmasa da, güvenlik için akılcı ve ileriye dönük bir adım. Alternatifler mevcut — kullanıcı tercihlerine göre değerlendirilebilir.