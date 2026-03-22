Öztürk, konuşmasında özellikle Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik dikkat çeken ifadeler kullanarak, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı mücadelenin ancak Erdoğan liderliğinde yürütülebileceğini savundu.

“Bu belayı def edecek ikinci bir isim yok”

Öztürk, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Buradan söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bu belayı Türkiye’nin başından atacak ikinci birisi yok.”

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehlikenin sıradan siyasi yöntemlerle ortadan kaldırılamayacağını dile getiren Öztürk, bu sürecin seçim ya da klasik yöntemlerle çözülemeyeceğini vurguladı.

Muhalefete sert eleştiri

Öztürk, açıklamalarında muhalefete de sert eleştiriler yönelterek, bazı siyasi aktörlerin çıkar uğruna yanlış ilişkiler kurduğunu iddia etti:

“Muhalefet 3-5 oy alırım diye bu yapıya yalakalık yaptı. Halk bunu gördü.”

Bu değerlendirmesiyle toplumun siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve buna göre tavır aldığını ifade etti.

“Devletin içine yayılan bir yapı” vurgusu

Konuşmasında söz konusu yapının devletin kurumlarına sızdığına dikkat çeken Öztürk, bunun uzun vadede ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Sürecin zamanında fark edilmemesi halinde Türkiye açısından daha büyük sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

“Erdoğan tehlikeyi gördü ve müdahale etti”

Öztürk, Erdoğan’ın süreci erken fark ettiğini ve gerekli müdahaleyi yaptığını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Erdoğan bunu gördü ve müdahaleyi yaptı. Bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdürüyor.”

“Tarihi bir mücadele”

Türkiye’nin en önemli gündem maddesinin bu mücadele olduğunu ifade eden Öztürk, toplumun bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu mücadeleye engel olunmasının gelecekte ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Sözleri uzun süre tartışılmıştı

Yaşar Nuri Öztürk’ün söz konusu açıklamaları, yapıldığı dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve farklı kesimler tarafından yoğun şekilde tartışılmıştı. Öztürk’ün değerlendirmeleri, Türkiye’de siyaset, din ve devlet ilişkileri ekseninde yapılan tartışmalarda sıkça referans gösterilen açıklamalar arasında yer alıyor.