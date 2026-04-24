Türkiye otomotiv sanayisinin en büyük üretim üslerinden biri olan tesis, yüksek kapasitesi ve yerlilik oranıyla ekonomiye katkı sunmayı sürdürüyor.

Yıllık 390 bin araç üretim kapasitesine sahip fabrikada; Clio 5, Clio 6 ve yeni Renault Duster modelleri bantlardan indirilerek dünya pazarlarına gönderiliyor. Modern üretim altyapısı ve teknolojik yatırımlarıyla öne çıkan tesis, ihracat performansıyla da dikkat çekiyor.

OYAK, üretimdeki güçlü yetkinliğini Renault’nun Türkiye distribütörü MAİS A.Ş.’nin pazardaki liderliğiyle birleştirerek sektördeki konumunu pekiştiriyor. Şirket, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli nema hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguluyor.

Bursa’daki tesis, hem istihdam hem de yüksek katma değerli üretim açısından Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.