Türkiye’de çalışma kültürünün zayıfladığını savunan Erdoğan, 45 yaşında emekli olup devletten geçim sağlayacak maaş beklenmesini eleştirdi.

Türkiye’nin kalkınmasının daha fazla çalışmak ve üretmekten geçtiğini söyleyen Erdoğan, son dönemde toplumda “kolay yoldan kazanç” ve “erken emeklilik” beklentisinin arttığını ifade etti.

Konuşmasında özellikle EYT düzenlemesine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl oluyor da 45 yaşında EYT’den emekli olmuş bir insan, devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor? Bunu nasıl içine sindirebiliyor?”

Batı ülkelerindeki çalışma kültürünü örnek gösteren Bilal Erdoğan, birçok ülkede insanların ileri yaşlara kadar çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Başka yerde adam 60-65 yaşında çalışıyor, 70 yaşında Amerika’nın gavuru masalara servis yapıyor. Bizde ise 45 yaşında ‘devlet bana geçim aylığı versin’ deniliyor” dedi.

Toplumun en büyük tehditlerinden birinin “tembellik” olduğunu dile getiren Erdoğan, çalışkan insanların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.