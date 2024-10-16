Hacıosmanoğlu suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“5 milyon lira artıda görünen TFF’nin mali bilançosu 272 milyon TL ekside görünüyor. Serbest denetim raporuyla bu düzeltilecek ve ondan sonra suç duyurusunda bulunacağız gerekli makamlara.

Genel kurul üyelerine yapılan saygısızlık adına bu suç duyurusunda bulunacağız.

Tabloda kalem oynaması yapmışlar, rapor ortaya çıktığı zaman detayları siz de duyarsınız.“

Hacıosmanoğlu, TFF’nin Puma markasıyla top sponsorluğu ücretinin başka bir kulübe gönderilmesinin istendiğini belirterek şunları söyledi:

* Bizim Puma ile top sponsorluğumuz var. Belli bir rakamda top var ve ekstra 200 bin euro veriyorlar. Rakam konusunda anlaşıyorlar. Üç senelik sözleşme yapıyorlar ve bir sefere mahsus 200 bin euro alıyorlar. Bu parayı bir kulübe gönderilmesi isteniyor.

* Ben bunu yapamam, benim sözleşmem TFF’yle diyorlar. Biz şimdi başka bir markayla anlaşma yapıyoruz. Topların yanı sıra 550 bin euro alacağız ve üç sene boyunca her sene alacağız.

* 11’inci ayda Kayseri’de milli maçımız var. Kulüp başkanlarını davet edeceğiz, ağırlayacağız ama TFF’ye yansıtmadan yönetim kurulu olarak kendimiz ödeyeceğiz.

* Avrupa Şampiyonası’nda 16 milyon avro para kazanılmış, 4 milyon avrosu misafir ağırlamaya harcanmış. O parayı futbolculara prim olarak dağıtsalardı da Hollanda’yı yenseydik.

Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyesi Cengiz Gökay’ın Euro 2024’te başından geçen bir olayı da şöyle anlattı:

“Cengiz Gökay Avrupa Şampiyonası’na katılıyor, kendi bilet parasını ödemek istiyor.

Federasyon bir IBAN iletiyor. Sonra parayı attığı IBAN’ı kontrol ettiriyor, öyle bir IBAN yok.

İlettikleri IBAN Kırklareli’de bir berberin IBAN’ıymış.”