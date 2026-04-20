Yıldız futbolcunun henüz 14 yaşındayken katıldığı HES karşıtı bir eylemde yer aldığı anlar yeniden ortaya çıktı.

2014 yılında Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli köyünde planlanan hidroelektrik santral projelerine karşı bölge halkı tarafından başlatılan protestolar, o dönem geniş katılımla dikkat çekmişti. Ortaya çıkan arşiv görüntülerinde Barış Alper Yılmaz’ın, babasıyla birlikte eylem alanında bulunduğu ve protestolara destek verdiği görülüyor.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, milli futbolcunun genç yaşta çevre ve yaşam alanı mücadelesine katılmasını takdir eden paylaşımlar yaptı. Görüntüler, Yılmaz’ın saha dışındaki geçmişine dair farklı bir yönünü de ortaya çıkardı.