İstanbul Aydın Üniversitesi standı, teknoloji ve yenilik tutkusunu vurgulayan birçok projeyi sergileyerek dikkat çekti. Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın da katılımıyla festivalde yer alan üniversite ekibi, geleceğin liderleriyle bir araya gelerek teknoloji dünyasını şekillendirme yolunda önemli adımlar attı.

TEKNOFEST’in ikinci gününde standımızı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Osman Boyraz ziyaret etti.

Özellikle BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da ziyaret ettiği İstanbul Aydın Üniversitesi standı, teknoloji ve inovasyon alanındaki vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. Üniversitenin TEKNOFEST’teki başarısı, geleceğin teknoloji trendlerini belirlemede önemli bir rol üstlenmesini sağlayacak projelerle desteklendi.

Prof. Dr. Mustafa Aydın konuyla ilgili olarak: "Teknoloji ve inovasyonun öncüsü gençlerimizle bir arada olmanın heyecanını yaşadığımız bu anlamlı günde, TEKNOFEST 2024’ün açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır. Teknoloji üreten bir Türkiye yolunda, her adımda gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, TEKNOFEST’te sergilediği etkin performansla teknoloji ve yenilik alanındaki liderliğini pekiştirdi ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.