İspanya'nın kuzeyinde, Bask Bölgesi'ndeki Guernica kasabası, 1937'de İspanya İç Savaşı sırasında Almanya destekli Franco faşist güçlerince bombalandı. Bu bombardıman tüm dünyada insanlar üzerinde büyük bir etki vücuda getirdi. İspanyol sanatçı Picasso, memleketindeki bu büyük zulmü telin için ünlü tablosu, tüm zamanların belki de en meşhur savaş karşıtı tablosu "Guernica"yı resmetti. Bu resim yapıldığı günden bugüne savaşın dehşet ve elem veren veçhesini haykıran mesajını güçlü bir şekilde vermeye devam ediyor. Bu videoda Guernica halkının Gazze'deki insanlarla dayanışma göstermek üzere kasabanın merkezinde bedenleriyle bir Filistin bayrağı oluşturmalarının hikâyesi yer alıyor.