Genellikle, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş portföyler, hisse senetleri veya gayrimenkul gibi varlıklar, uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlama potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, her yatırım aracının riskleri vardır ve herhangi bir varlık sınıfı tek başına en kötü yatırım olarak nitelendirilemez. Örneğin, kısa vadeli spekülatif yatırımlar veya düşük likiditeye sahip varlıklar, yatırımcılar için daha fazla risk taşıyabilir.

Ege Cansen'e göre, en kötü yatırım aracı genellikle bilinçsizce yapılan ve yeterli araştırma yapılmadan atılan adımlardır. Bu tür yatırımlar genellikle yatırımcıları kısa vadeli oynaklıklara maruz bırakır ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlama potansiyeli düşüktür. Bu nedenle, her yatırımcının kendi mali durumu, hedefleri ve risk toleransı göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde yatırım yapması önemlidir.