Türkiye Yüzyılında Uluslararası 1. Türk Diasporası Sempozyumu kapsamında Azerbaycan’ın güçlü sesi Gulyanag Mammadova Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konserde seslendirilen 2. Karabağ savaşında simge olan "Çırpınırdın Karadeniz” türküsüyle dinleyicilerin tüyleri diken diken oldu. Mammadova sahnede dakikalarca ayakta alkışlandı.

Birbirinden güzel eserlerle adeta müzik ziyafeti sunan Mammadova, konserde Türk devletlerini tek tek saydı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Azerbaycan ve Türk müziğinin en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı performansıyla kendine hayran bıraktı.