Görev değişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Burak Orhun, şunları söyledi: “Haluk Kürkçü, Brisa’nın büyüme yolculuğunda çok önemli bir rol üstlendi. Kendisine şirketimize kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Vecih Yılmaz’ın Sabancı Topluluğu’ndaki deneyiminin, Brisa’nın önümüzdeki dönem hedefleriyle güçlü bir uyum içinde olduğuna inanıyoruz. Yılmaz’ın liderliğinde Brisa’nın sürdürülebilir büyüme, etkin finansal yönetim, yenilikçilik ve verimlilik odaklı stratejilerini daha da ileri taşıyacağına güvenimiz tam. Bu değişimin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Brisa CEO’su olarak göreve başlayan Vecih Yılmaz ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Lastik ve mobilite çözümlerinde sektöründe lider, güçlü markalara ve köklü bir kurumsal kültüre sahip Brisa’da bu görevi üstlenmek benim için büyük bir gurur. Brisa’yı bugün bulunduğu noktaya taşıyan yetkin insan kaynağımız, kurum kültürümüz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sağlam iş birlikleri en büyük gücümüz. Bu sorumluluğu üstlenirken, Brisa’nın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda bu güçlü mirası daha da ileriye taşımaya kararlıyız.”