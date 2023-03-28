VASKİ’den “Borç Yapılandırma” açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına’ ilişkin kanun bünyesinde 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırıldığını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına’ ilişkin 7440 sayılı kanun yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kurumumuz tarafından su borcu yapılandırılma işlemleri 29 Mart 2023 (Çarşamba) tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Abonelerin su ve atık su borçlarını ödemesi noktasında büyük kolaylık sağlayan düzenleme ile birlikte 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk etmiş borçları, abonelerin başvurusuyla yeniden yapılandırılacaktır. Bu çerçevede; su ve atık su gecikme zamları ve faizleri yerine, peşin ödemede Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarının gecikme zammı tutarı üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Taksitli yapılandırmada ise 12, 18, 24, 36, 48 taksitle ödeme seçenekleri ve taksit sayısına göre hesaplanan katsayı çarpımıyla indirim imkânı sunulacaktır. Bu imkândan yararlanan ve peşin yapılandırma yapan abonelerin 30 Haziran 2023 tarihine kadar borçlarını yatırmaları gerekmektedir. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden abonelerin ise yapılandırma imkânının bozulmaması için taksitleri vadesinde ödemeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak olan abonelerin abone bilgileriyle birlikte 31 Mayıs 2023 tarihi dâhil olmak üzere VASKİ ana hizmet binasıdaki veznelere müracaat edebilir. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen aboneler Alo 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak veya www.vaski.gov.tr adresini ziyaret ederek gerekli bilgileri alabilirler” denildi.