Vanlı kadınlar AK Parti’ye çıkarma yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire başkanı Selma Biçek, AK Parti Van il başkanlığına gelerek 2023 seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire başkanı Selma Biçek, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ederek bugün kendisi ile birlikte kalabalık bir kadın grubu ile AK Parti Van il başkanlığına gelerek 2023 seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Kısa bir konuşma yapan il başkanı Emre Güray, “Bugün Van’ımızın kıymetli yöneticilerinden geçmişte de birlikte görev aldığımız kıymetli ablamızın başvurusunu kabul etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Görmeyen, bilmeyen duymayan yoktur. Van için önemli bir değer olan ablamız Selma Biçek hanımefendinin ne kadar sevildiğini ve değer gördüğünü salonu dolduran kıymetli hanımefendiler anlamak mümkün. Başvurusunun hayırlı olmasını diliyor başarılar diliyorum" dedi.

Başvurusunu yaptıktan sonra bir konuşma yapan Selma Biçek, uzun yıllardır Van’da bir çok resmi kurumda görevler üstlendiğini, son olarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı görevini yapmaktayken 2020 yılından itibaren Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına asaleten daire başkanı olarak atandığını söyledi. 2023 seçimlerinde AK Parti Van Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu bugün yaptığını ifade eden Biçek, “Hayata geçirilmesine katkı sunduğu projeler ile kadın ve aile vurgusunu, madde bağımlılığı ile ilgili çalışmaları önemseyen, şehit ve gazi ailelerine yönelik bir çok çalışma, Tıp-1 diabet hastası çocuklarımıza yönelik çalışmalar, kadınların toplumda daha güçlü ve etkin rol oynaması için bir çok projede baş rolü üstlendim. Kahramanmaraş merkezli depremde 1,5 ay Malatya ilimizde görev yaptım. Acılarını paylaştım, yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık. Çocuklarımız başta olmak üzere kadınlarımız ve ailelerine psiko sosyal destek verdik. Vanlı hemşerilerimin her bir sıkıntısın duyarsız kalmayıp üst makamlara taşıyacağıma, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve ailelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağıma, hayata geçirdiğimiz projeleri ülke geneline yaymak daha da geliştirmek için elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Amacının Türkiye yüzyılında Van’ımızın güçlü kadınları ile çıktığımız bu kutlu yolda güzel Van’ımızı, hepsi bir birinden kıymetli hemşerilerimiz ile birlikte güzel güçlü yarınlara ulaştırmaktır, “yarın değil hemen şimdi.” Hayata geçirdiğimiz projeleri ülke geneline yaymak daha da geliştirmek boynumuzun borcu olsun” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği ve katkı sunduğu projelerden bazıları;

Tip diyabet hastası çocuklarımıza ücretsiz sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtımı ve her ilçede diyabet konulu seminerler düzenledi. Kadın girişicilere yönelik fuar, sergi ve defile programları düzenledi. Şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalar düzenledi. 75 bin kadınımız ile rekor katılımlı geziler düzenledi. Madde bağımlılığına karşı çalışmalar yaptı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için çalışmalar yaptı. Aile Destek Merkezleri’nin sayılarını 100’ün üzerine çıkarttı. Aile Eğitim Programı’nın koordinatörlüğünü yaptı. Kadın kooperatifçiliğini yaygınlaştırdı. Meslek Edindirme Kursları’nın sayılarının arttırılmasını sağladı. Kadınlarımıza yönelik eğitim seminerleri ve konferanslar düzenledi. Düzenli olarak aile ziyaretleri yaparak destek oldu. Mahalle toplantıları düzenleyip vatandaşlarımızı dinledi. Tandır Yanıkları Sempozyumu’na katkı sağladı. Çocuklarımızın gelişimine yönelik birçok program düzenledi. Sağlık çalışanlarımıza sık sık moral motivasyon ziyaretlerinde bulundu. İlimizin tanıtımı için ulusal ve bölgesel birçok programa ev sahipliği yaptı. Psikoterapi ve aile içi terapi seansları düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya’da kadın, engelli, yaşlı ve çocuklara özel hizmetlerin yanında tüm vatandaşlara psiko sosyal destek verilmesini sağladı.

Selma Biçek kimdir :

1965 Van’da doğdu, çocukluğu Van Edremit ilçesi ve Van merkezde geçti. İlk ve orta öğretimini Van’da tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirip, Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1988 Yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Van Bölge Müdürlüğünde memur olarak işe başladı 1993 yılında şef kadrosuna atandı. Zaman zaman bölge müdürlüğüne vekâlet etti. Daha sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü ile birleşmesinden dolayı Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde şef olarak görev yaparken, 2015 tarihinde Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. 18 Ağustos 2020 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine asaleten atanarak halen bu görevi yürütmekteydi. Selma Biçek, evli iki çocuk annesidir.