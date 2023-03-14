Van’da 382 araç trafikten men edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 382 araç trafikten men edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Trafik timleri tarafından 2023 yılının ilk 3 ayında yapılan denetimlerde toplam 69 bin 943 araç ile araç sürücülerinin belgelerini kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen bin 81 sürücüye ceza uygulanırken, 8 sürücünün ise sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 382 araç ise trafikten men edildi.