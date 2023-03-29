Urartu Göz uzmanlarından ‘göz tansiyonu’ uyarısı

Van Urartu Göz uzmanları, göz tansiyonu hastalığının körlüğe kadar neden olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, halk arasında göze kara su inmesi ya da ‘avareş’ denilen göz tansiyonu rahatsızlığının körlüğe kadar neden olabileceğini ifade ederek, bu rahatsızlığın genellikle 40 yaş üzeri görüldüğünü söyledi. Göz tansiyonu hastalığının sinsi bir rahatsızlık olduğuna dikkat eden Yazıcıoğlu, “Normalde biz karşıya baktığımız zaman geniş bir alanı görürüz. Fakat göz tansiyonu hastalığında görme alanımız gittikçe daralır. Karşıya bakışta çok problem oluşturmadığı için gözden kaçabilen bir durumdur” dedi.

Göz tansiyonunun, normal sınırlarının dışına çıktığı zaman gözün arkasındaki sinirlerin kurumasına ve bununda zamanla görme alanında daralmaya yol açacağını dile getiren Yazıcıoğlu, “Gittikçe daralan görme alanı en son ‘glokom’ dediğimiz hastalığa sebep olur. Yan taraftaki cisimleri göremeyiz. Bu hastalar sağa, sola, masaya, sandalyeye çarparlar. Çünkü biz karşıya baktığımız zaman görme alanımız yanları da gösterirken, bu hastalar yanları göremediği için böyle sıkıntılar yaşarlar” diye konuştu.

Urartu Göz’de göz tansiyonu hastalar için 3 yöntem uyguladıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, "Göz tansiyon tedavisinde öncelikle ilaç, lazer ve cerrahi olarak 3 farklı yöntem vardır. Urartu göz olarak biz bu 3 yöntemi de uyguluyoruz. Dolayısıyla göz sağlığımızı korumak için hiçbir sıkıntı olmasa bile en az yılda bir sefer göz hekimine gitmek faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.