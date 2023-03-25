TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 28. haftasında evinde konuk ettiği Karacabey Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Sedat Etik xx, Vedat Demir xx

Vanspor FK: Haydar Yılmaz xxx, Furkan Saki xx, Erkul Küçük xx, Utku Şen (Tayyib Kanarya x dk. 81), Emrah Tacir xx (Oğuzhan Eskiköy x dk. 86), Uğur Adem Gezer xx, Hasan Bilal xx (Sabit Hakan Yılmaz x dk. 67), Emre Oymak xx (Onurcan Güler z dk.67), Şerif Doğan xx (Nuri Terliksiz x dk. 81), Sedat Komi xx, Barış Sağır xx

Teknik Sorumlu: Ümit Bozkurt

Karacabey Belediyespor A.Ş.: Veysel Sapan x, Ömer Kuşan x (Serkan Emrecan Terzi x dk. 72), Hakan Demir x, Kadir Turhan x, Abdullah Dıjlan Aydın x (Caner Koca x dk. 72), Mustafa Diler x (Abdullah Balıkçı x dk. 56), Fatih Aktay x Uğur Mustafa Türk x dk. 46), Onur Karakabak x, Ulaş Zengin x, Sadık Arda Yılmaztürk x (Yusuf Erdem Gümüş x dk. 49), Devrim Taşkaya x

Teknik Sorumlu: Mehmet Ak

Goller: Hasan Bilal (dk. 25 ve 63) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Emre Oymak (dk. 45+3) (Vanspor FK), Hakan Demir (dk.45), Devrim Taşkaya (dk.50), Mustafa Diler (dk. 53), (Karacabey Belediyespor)