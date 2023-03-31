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Özalp ilçesinde fırın denetimi
VAN'IN ÖZALP BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇEDE BULUNAN FIRIN VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNİ DENETLEDİ.
VAN 31.03.2023, 15:56
Van’ın Özalp Belediyesi ekipleri ilçede bulunan fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi.
Özalp Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fırın ve iş yerlerine sağlık ve hijyen konusunda uyarıldı. Ekmeğin gramajı, personellerin kişisel temizliği, depolama ve muhafazası kontrol edilirken, eksiği olan fırınların da eksiklerini tamamlamaları konusunda uyarı yapıldı.
Bu tür kontrollerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.