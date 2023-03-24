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Özalp Belediyesinden bahar temizliği
Van’ın Özalp Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.
VAN 24.03.2023, 09:53
Van’ın Özalp Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.
Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol yıkama çalışmaları; Atatürk Caddesi ve ara sokaklarda gün boyunca sürdü. Ana arterlerde ve kaldırımlarda oluşan çamur kalıntıları temizlenirken, çalışmaların hazırlanan program çerçevesinde devam edileceği belirtildi.