Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Doğubayazıt yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 LC 853 plakalı Ford marka minibüs ile 65 ABR 090 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.