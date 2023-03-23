Muradiye Belediyesinden hurma ve imsakiye dağıtımı

Van’ın Muradiye Belediyesi tarafından hurma ve imsakiye dağıtımı yapıldı.

Ramazan ayıyla birlikte Muradiye Belediyesi de vatandalar için birçok etkinlik yapıyor. Muradiye Belediye personeli, camilerin önünde teravih namazı çıkışında vatandaşlara hurma ve imsakiye dağıttı. Teravih çıkışında hurma ve imsakiye alan vatandaşlar çok memnun olduklarını belirterek emeği geçen herkese çok teşekkür ettiler.