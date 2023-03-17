Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Biçek milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti.

Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde resmi kurumda çalışanlar için istifa süreci dün sona erdi. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği ve katkı sunduğu projeler ile adından sıkça söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. Sürecin sona ermesine saatler kala kulislerde yaptığı başarılı projeler ile Vanlı kadınların adeta sesi olarak adından sıkça söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’te istifa dilekçesini Van Büyükşehir Belediyesine sundu. Son dönemlerde hayata geçirdiği bir çok başarılı proje ile adından sıkça söz ettiren Selma Biçek’in AK Parti Van milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yapması bekleniyor. Van’da bir çok resmi kurumda yönetici konumunda görev üstlenen Biçek, 2020 yılı itibari ile asaleten atandığı Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini başarıyla yürütmektedir. Biçek’in pazartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapacak.