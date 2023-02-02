İpekyolu’nda “Karnefest” şenlikleri final gösterisiyle son buldu

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Karnefest’ şenlikleri final gösterisiyle son buldu.

2022-2023 eğitim öğretim sezonunun ilk dönemini geride bırakan öğrenciler, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu “Karnefest” şenlikleriyle tatilin keyfini doyasıya yaşadı. İl merkezindeki tüm öğrencilerin faydalanabilmesi için ücretsiz ve 4 farklı salonda düzenlenen şenliklerin her seansında salonlar dolup taştı. Van Devlet Tiyatrosu, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Hacıbekir Kültür Merkezindeki şenlikler program dahilinde iki seans şeklinde düzenlendi. İlk gün yoğun katılımın sağlandığı şenliğe üçüncü seans da eklenerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Şenliğe katılan öğrenciler; jonglör, köpük balon show, ilizyon, jimnastik, ateş ve piton yılan gösterileri ile birçok ilki yaşadılar. Öğrenciler, tiyatro kulübü tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri ve çeşitli sahne ekinlikleri ile yarıyıl şenliklerinde gönüllerince eğlendi.

Şenliklerin sonunda ise keyifli ve eğlenceli vakit geçiren tüm öğrencilere çeşitli ikramlıklar verildi.