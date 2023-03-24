Hilton Van Oteline ’Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Sertifikası’

Van’ın 5 yıldızlı oteli Doubletree By Hilton Van Hotel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından bölgenin ilk ve tek ’Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Sertifikası” alan oteli oldu.

Van’da yıllardır yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak kentin ekonomisine katkı sağlayan Doubletree By Hilton Van Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından tüm sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde ortaya konan ’Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Sertifikası’nı bölgede alan ilk ve tek otel oldu.

42 kriterden oluşan sertifikayı almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Double Tree By Hilton Van Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün, “Sürdürülebilir turizm; turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bizler de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk ve tek sürdürülebilirlik sertifikası alan oteli olduk. Ben bu çerçevede emeği geçen tüm ekibimi kutluyorum” dedi.