Gevaş’ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Van’ın Gevaş ilçesinde etkili olan rüzgar, çatıların uçmasına ve okulların tatil edilmesine neden oldu.

Gevaş’ta sabah saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, yük taşıyan araçların devrildiği ilçede, eğitime bir gün süreyle ara verildi. AFAD’ın bir gün öncesinden gönderdiği mesaj nedeniyle vatandaşların tedbir aldığı belirtilirken, bu mesajın hasarın az olmasında etkili olduğu ifade edildi.

Fırtına nedeniyle ağaç dalları taşıyan traktörünün derildiğini belirten Adem Meşe adlı vatandaş, “Traktörle ağaç dalları taşıyorduk. Fırtına o kadar şiddetliydi ki traktörün römorku yan yattı. Çok şükür bizlere bir şey olmadı. Yan yatan römorku da vatandaşların yardımı ile düzelttik” dedi.

Yetkililer ise devam eden fırtına nedeniyle özellikle soba zehirlenmeleri ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.