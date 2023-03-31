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Erciş’teki okullara ekipman desteği
VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ OKULLARA ‘KÜLTÜR SANAT VAN’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE EKİPMAN DESTEĞİ VERİLDİ.
VAN 31.03.2023, 09:41
VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki okullara ‘Kültür Sanat Van’ projesi çerçevesinde ekipman desteği verildi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kültür Sanat Van’ projesi çerçevesinde Erciş’te 23 okulda resim atölyesi, 27 okulda ise müzik atölyesi kuruldu. Proje çerçevesinde çocuklar yeteneklerini keşfetsin ve geliştirsin diye gitar, piyano, ukulele gibi müzik aletleri, ebru teknesi, çizim masası ve çeşitli resim malzemeleri okullara Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından dağıtıldı.