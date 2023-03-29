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Erciş’te kadın ve öğrenciler rol modelleriyle buluşturuluyor
VAN’IN ERCİŞ BELEDİYESİ, “GELECEĞE YÖN VER ERCİŞ” PROJESİ BÜNYESİNDE KADINLARI VE ÖĞRENCİLERİ ROL MODELLERİYLE BULUŞTURUYOR.
VAN 29.03.2023, 16:57
Van’ın Erciş Belediyesi, “Geleceğe Yön Ver Erciş” projesi bünyesinde kadınları ve öğrencileri rol modelleriyle buluşturuyor.
Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Erciş Belediyesi, “Geleceğe Yön Ver Erciş” projesi çerçevesinde kamu kurumlarında görevli polis, hemşire, sosyolog ve psikiyatrilerin katılımıyla kadınlara ve öğrencilere yönelik rol model etkinliği düzenliyor. Etkinlik bünyesinde bugün kamu kurumlarında görevli kadın personeller tarafından kız öğrencilere meslek seçimleri ve ilgi alanlarının belirlenmesi konusunda yönlendirici bilgilendirme yapıldı.
Etkinliğe katılan öğrenciler, duydukları memnuniyeti belirterek, desteklerinden dolayı Erciş Belediyesine teşekkür etti.