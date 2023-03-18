Erciş’te içme suyu kesintisi

Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde meydana gelen içme suyu kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Mevsim şartlarına bağlı olarak havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerde yer alan kar sularının erimesi sonucu Morgedik Barajı’nda yüksek bulanıklık değerinin oluşmasına neden olmuştur. Dolasıyla oluşan yüksek bulanıklık değerleri nedeniyle Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi koruma amaçlı by-pass konumunda bekletilmektedir. Çelebibağı, Adnanmenderes Mahallesi (Yukarı TOKİ), Beyazıt (Solaha Semti), Nişancı, Gözütok, Vanyolu, Çatakdibi, Kocapınar ve Akbaş Mahallelerini besleyen Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde oluşan bulanıktan dolayı zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Bulanıklık değerlerinin düzelmesiyle ile birlikte suların en kısa süre içerisinde verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca kuraklıkla beraber yukarı ışıklı su kaynağındaki su seviyesinde ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Bu nedenle yukarı ışıklı su kaynağından beslenen Vanyolu, Salihiye, Aşağı Işıklı, Latifiye, Beyazıt ve Yeşilova mahallelerinde su kesintileri yaşanmaktadır. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.