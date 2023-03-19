Engelli depremzedeye akülü sandalye desteği

VAN (İHA) – Vanlı iş adamı ve Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm, sosyal medya üzerinden akülü sandalye talep eden depremzede Makbule Boşnak’ın isteğini yerine getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Van’a gelen Makbule Boşnak (54), sosyal medya fenomeni ’Vanlı Amcan’dan akülü sandalye istemişti. Depremzede Boşnak’ın çağrısına ses veren Vanlı iş adamı Veysel Ürüm, akülü sandalyeyi ’Vanlı Amcan’a teslim etti. ’Vanlı Amcan’ da Veysel Ürüm’den aldığı akülü sandalyeyi Boşnak’a teslim etti.

Akülü sandalyesine kavuşan Makbule Boşnak, sesine ses verdiği için hem Veysel Ürüm’e hem de ’Vanlı Amcan’a teşekkür etti.