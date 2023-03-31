Çatak’ta kar yağışı

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Bahar havasının yaşandığı Çatak ilçesinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürüdü. 10 santimetreyi bulan kara, hayvanlarını meralarda otlatan besiciler de hazırlıksız yakalandı. Ulaşımın aksamaması için iş makineleri kar temizleme çalışması yaptı.