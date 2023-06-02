Çatak’ta ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ sergisi

Van’ın Çatak ilçesinde 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde yılsonu sergisi açıldı.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi; Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Van İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu Şube Müdürü Talat Toy , İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı tarafından açıldı. Çatak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında açılan ve ahşap oymacılığından tel kırmaya, el örgülerinden yağlı boya tablolarına kadar yüzlerce ürün yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir yaptı. Akabinde protokol üyeleri tarafından sergi açılış kurdelesi kesilerek stantlar ve uygulama alanları protokol üyeleri ve misafirler tarafından tek tek gezildi. Sergi pastasının kesiminin ardından ilahilerin söylenmesi, tiyatro gösterisi, kuaför kursları tarafından düzenlenen defile, müzik yer aldı.

Sergi sonunda konuşan Kaymakam Sakarya, “İnsan emeğinin olduğu her faaliyetin ne kadar çok kıymetli olduğunu burada yapılan el emeği göz nuru çalışmalarda görmekteyiz. Yıl boyunca sebat ederek sabırlı çalışmalar gösteren ve sergimizin oluşmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimize, onlara bu çalışmalarında rehberlik eden öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve idari personelimize, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, bu sene köy yaşam merkezlerine dönüştürdüğümüz kapalı köy okullarımızda açtığımız halk eğitimi kurslarımızda da, köy kadınlarımıza dokumadan tarımsal üretime birçok alanda verdiğimiz kurslarla aile bütçelerine katkı sağlayacak eğitimler sunduk" dedi.