Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası yolunda

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü U-16 Erkek Basketbol Takımı Muş’ta düzenlenen bölge şampiyonasını 1. sırada tamamlayarak Anadolu şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bünyesinde barındırdığı birçok farklı branşta mücadelelerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, branşların alt klasmanlarında da birçok başarıya imza atıyor. Son olarak Muş ve Batman’da düzenlenen U-16 kızlar ve erkekler bölge şampiyonalarında mücadele eden Van ekibi, her iki kategoride de başarılı sonuçlar alarak Anadolu şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Muş ilinde düzenlenen Erkekler Basketbol U-16 Bölge şampiyonasında Mardin temsilcisini 61-45, Batman takımını 54-51 ve Adıyaman takımını da 48-33 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, şampiyonayı 1.’likle tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

Batman ilinde düzenlenen Kızlar Basketbol U-16 Bölge şampiyonasında ise 3 maçın ikisinde galip gelen Büyükşehir Belediyespor, turnuvayı ikincilikle tamamlayıp Anadolu şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Anadolu şampiyonasının oynanacağı tarihlerin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde belirleneceği bildirildi.