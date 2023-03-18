Başkan Akman’dan “18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü” mesajı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin; bir milletin vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu söyledi.

“18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman; Çanakkale’yi anlamlı kılan hususun bir milletin aynı ülkü etrafında birlik ve beraberlik içerisinde toplanması olduğunu söyledi. Vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu milletin tarih boyunca unutulmayacak büyük zaferlere imza attığını dile getiren Başkan Akman, “Bu vatan evlatlarının gösterdiği kahramanlık örneği başka milletlere de emsal olmuştur” dedi.

Çanakkale Zaferi’ni; bir milletin zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla mücadele ederek sayıca kendilerinden fazla düşman kuvvetlerini mağlup ettiği bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile milletimiz; kendisini tarihten silmek isteyenlere karşı tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir” ifadelerini kullandı.

Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilerek ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Yaşanan afetlerde vefat eden kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.