Uşak’tan deprem bölgesine 23 araç ve 160 personel hareket etti

Gece saatler 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında olağan üstü toplanıldığını açıklayan Uşak Valisi Turan Ergün, bu saat itibariyle deprem bölgesine 23 araçla 160 personelin gönderildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta saatler 04.17’yi gösterdiği sırada meydana gelen deprem için en yüksek seviye olan 4.seviye alarm ilan edilmesiyle birlikte Vali Turan Ergün başkanlığında Belediye Başkanı ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin de katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi (GAMER) Müdürlüğünde toplanıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, kurulun kurulmasının temel sebebinin özellikle acil olarak arama ve kurtarma çalışmalarında Uşak’tan bölgeye gönderilecek olan gerek personel, gerek arama ve kurtarma ekibi, gerekse iş makinası ve diğer araç ve gereçlerin koordine edilmesi olduğunu ve bu konuda ciddi mesafe aldıklarını belirtti. Vali Ergün, “Sabahın ilk saatlerinde paylaşmıştık, AFAD’dan 16 personel 2 araç, Sağlık Müdürlüğü’nden 15 personel 4 araç, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden 4 personel 1 araç, AKUB ekibinden 8 personel ve 55 AFAD gönüllüsü olmak üzere toplam 45 personel, 55 gönüllü ve 7 aracı yola çıkardığımızı ifade etmiştik” dedi. Bakanlık üzerinden gelen talimatlarla beraber görevlendirilen hem personel hem de iş makinası ve araç sayısının sürekli değiştiğini vurgulayan Vali Ergün, Uşak’tan deprem bölgesine giden ekip sayısını yeniledi. Ergün, “Deprem bölgesine AFAD’dan 16 personel 2 araç, Sağlık Müdürlüğü’nden 28 personel 6 araçla, İtfaiye Müdürlüğü’nden 4 personel 1 araçla, Uşak Kızılay’dan 4 personel 1 araçla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 8 personel 1 araç, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden 6 personel 3 araç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden 4 personel 1 araç, İl Telekom Müdürlüğü’nden yine 3 personel 1 araç, Sosyal yardımlaşma Vakfı’ndan 5 personel 1 araç ve Uşak Havalimanı Müdürlüğü’nden 1 personel, AFAD gönüllüsü olan AKUT destek ekibinden 13 arkadaşımız 1 araçla, Uşak ekibi 7 personel 1 araç, ve diğer AFAD destek ekiplerinden de 6 personel 1 araçla hareket etti. Bunlarla birlikte Uşak Belediyesi’nden 22 yerel destek ekibi 1 araçla, İl Özel İdaresi’nden 21 yerel destek ekibi 1 araçla ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de 12 arkadaşımız 1 araçla görevlendirildi, deprem bölgesine hareket etti. Yani toplamda şuana kadar, bu saat itibariyle Uşak’tan toplam 23 araçla 160 personel deprem bölgesinde görev almak üzere görevlendirildi” dedi. Öte yandan Vali Ergün, bölgeye ilk olarak yaklaşık 30 bin battaniye gönderilmesini de hedeflediklerini dile getirdi.