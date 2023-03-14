Uşak’ta depremzede vatandaşlar için çalışmalar sürüyor

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren seferberlik ilan eden Uşak Belediyesi, yaraların sarılması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Toplamda 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Uşak Belediyesi’nde adeta seferberlik ilan edildi. Uşak Belediyesi tarafından bugüne kadar toplamda 264 personel ve 35 araç ile deprem bölgesinde hizmet verilirken ayrıca Uşak’a gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz olarak hizmet veren bir Sosyal Market oluşturuldu. Ayrıca Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi de geçtiğimiz günlerde, Uşak KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzede ailelere moral ve motivasyon olması için “Çikolata Dükkanı” isimli tiyatro oyununu sergilerken, deprem bölgeleri için yardım toplayan Uşak Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde 18-19 Mart ve 24-25 Mart tarihlerinde Uşak Şehir Tiyatrosu’nun oynayacağı “Kurtuluş” ve “Gökyüzünde Bir Nokta” adlı tiyatro oyunlarının gelirlerinin deprem bölgelerine gönderileceğini duyurdu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da deprem felaketinden etkilenen birçok ili, Uşak’tan giderek çalışma yürüten ekipleri sık sık ziyaret ediyor, halkın ihtiyaç ve taleplerini dinliyor, gereksinimlerin karşılanması için çalışmalar gerçekleştiriyor.