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Uşak’ta bin 13 sürücüye para cezası kesildi

UŞAK’TA TRAFİK POLİSLERİNİN YAPTIĞI UYGULAMADA BİN 13 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN, 33 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

UŞAK 27.03.2023, 08:27
Uşak’ta bin 13 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 13 sürücüye idari para cezası kesilirken, 33 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 55 araç kontrol edildi. Bin 13 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 33 araç trafikten men edildi.

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