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Uşak’ta bin 13 sürücüye para cezası kesildi
UŞAK’TA TRAFİK POLİSLERİNİN YAPTIĞI UYGULAMADA BİN 13 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN, 33 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
UŞAK 27.03.2023, 08:27
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 13 sürücüye idari para cezası kesilirken, 33 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 55 araç kontrol edildi. Bin 13 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 33 araç trafikten men edildi.