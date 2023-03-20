Uşak’ta aranan 37 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 66 kişiden 37’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 24 bin 085 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 66’sının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 37 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.