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Uşak’ta aranan 29 şüpheli tutuklandı
UŞAK’TA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANMASI OLDUĞU BELİRLENEREK YAKALANAN 54 KİŞİDEN 29’U ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
UŞAK 27.03.2023, 08:27
Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 54 kişiden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 27 bin 30 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 54’ünün arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 29 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.