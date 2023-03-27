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Uşak’ta 30 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
UŞAK’TA BİR İŞ YERİNE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA BİNLERCE LİRALIK KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ VE ELEKTRONİK SİGARA APARATI ELE GEÇİRİLDİ.
UŞAK 27.03.2023, 16:17
Uşak’ta bir iş yerine yapılan kaçakçılık operasyonunda binlerce liralık kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak tütün ve elektronik sigara aparatları satıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler çerçevesinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 30 kilo 450 gram kaçak nargile tütünü ve 36 adet kaçak sigara pufu ele geçirdi. İşyeri sahibi de ekiplerce gözaltına alındı.