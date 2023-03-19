Uşak’ta 159 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Uşak’ta bir iş yerine yapılan operasyonda 159 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığını belirledi. İş yerine yapılan operasyonda 159 şişe kaçak alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi ekiplerce gözaltına alındı.