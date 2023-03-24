İlk öğrencilerini 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında alan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk uzmanını mezun etti. 2019 yılında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi almaya başlayan Doktor Mustafa Yılmaz eğitimini tamamlayarak uzman doktor oldu.

Tıp eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde alan Dr. Yılmaz, uzmanlık eğitimini Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk uzmanı ve ilk mezunu olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Doktor Mustafa Yılmaz, “Başarılarımda emeği geçen başta eşim ve ailem olmak üzere Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Yılmaz, Doç. Dr. Sema Can, Dr. Ögr. Üyesi Hüseyin Sevil ve diğer uzman arkadaş ve hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil tıp kliniğinde uzman olmak gerçekten gurur verici. Arkamızdan gelen asistan arkadaşlara da muvaffakiyet diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Uşak Üniversitesinin genç bir üniversite olarak sürekli kendini geliştirip büyüttüğünü söyleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Eğitim hayatına kısa bir zaman önce başlayan tıp fakültemizin ilk uzmanını mezun etmesinin gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız şu zor günlerde ülkemizin yetiştirdiği hekimlerin değerini bir kez daha anladık. Sağlık ordusuna acil tıp alanında bir uzman yetiştirmiş olmak üniversitemiz için ayrı bir kıvanç kaynağıdır. Genç uzmanımıza meslek hayatında başarılar dilerken yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımızı da kutluyorum.” dedi.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Tıp Fakültemizin tıpta uzmanlık alanında ilk mezunu Uzman Dr. Mustafa Yılmaz’ı tebrik eder, meslek hayatında başarılar dileriz. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan Uzman Dr. Mustafa Yılmaz’ın yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarına, fakülte ve hastane çalışanlarına teşekkür ederiz.”