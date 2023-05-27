Uşak Üniversitesi 15 ülkeden 60 akademisyeni buluşturuyor

Uşak Üniversitesi 4. Uluslararası Hafta (International Staff Week) etkinliğiyle 15 ülkeden 60 önemli akademisyeni Uşak’ta buluşturuyor.

Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Uşak Üniversitesi Uluslararası Hafta (International Staff Week) etkinliğinin 4.’sü, bu yıl "Quality Assurance in Education & Research Collaborations" temasıyla 29 Mayıs 2023 - 02 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 15 ülkeden 60 temsilci

“Eğitimde ve Araştırma İşbirliğinde Kalite Güvencesi teması” ile 29 Mayıs - 02 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Erasmus Personel Haftası, eğitim ve araştırma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uluslararası işbirliklerinde kalite güvencesini artırmayı hedefliyor. Hafta boyunca katılımcılar, kalite güvencesi yöntemleri, stratejileri ve en iyi uygulamaları hakkında bilgi edinecek, deneyimlerini paylaşacak ve işbirliği ağlarını genişletebilecekler. Hafta boyunca birçok üniversiteden uzmanların konuşmacı ve panelist olarak katılımıyla paneller ve toplantılar gerçekleştirilecek. Organizasyonda gerçekleştirilecek konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları ve paneller ile katılımcılara alandaki son gelişmeleri takip etme ve uluslararası işbirliklerinin gücünü artırma imkânı sunulacak.

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü katılımcıların Uşak Üniversitesi kampüsünde Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından karşılanması ile başlayacak olan program, 30 Mayıs Salı günü Uşak İl Protokolünün de katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi büyük salonda açılış töreni ile devam edecek. Açılış töreninde misafir üniversite temsilcilerinin kendi kurumlarının tanıtım sunumlarıyla başlayacak olan etkinlik, 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü gün boyu yapılacak faaliyetlerle devam edecek. Etkinlik programında ayrıca 1-2 Haziran tarihlerinde Uşak OSB Teknopark, Uşak ve çevresindeki tarihi ve turistik ören yerleri ve Efes Antik Kenti ziyaretleri de yapılacak.