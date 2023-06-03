Uluslararası konuklara Ata Sporu “Cirit” tanıtıldı

Bu yıl “Eğitimde ve Araştırma İşbirliğinde Kalite Güvencesi” temasıyla dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Hafta kapsamında Uşak Üniversitesinin davetlisi olarak gelen uluslararası konuklara ata sporumuz cirit tanıtıldı.

15 ülkeden 60 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Hafta kapsamında konuklar Kalfa Korusunda at binip, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın da oyuncular arasında olduğu cirit oyununu izledi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın da cirit oynağı etkinlikte, Türk kültüründe ciridin yeri ve önemi konuklara anlatıldı. Ciridin, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata sporu olduğunu aktaran Prof. Dr. Savaş, “Dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuklarımız, hem Uşak Üniversitesinin ve Türkiye’nin eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oluyor hem de Türk kültürünü yakından tanıyor. Cirit de bizim kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Alparslan’la beraber Anadolu’ya girmiş olan cirit daha sonra Avrupa’ya ve Arabistan ülkelerine sıçramıştır. Uşak’ta önemli bir yere sahip olan cirit, Anadolu’nun hemen her köşesinde düğünlerde ve bayramlarda köy delikanlıları ve kasaba halkı tarafından oynamaktadır. Konuklarımız bugün Uşak’ımızın ören yerleri ve önemli müzelerini de ziyaret edecekler. Ülkemizi ve Uşak’ımızı dünyaya tanıtmak adına üniversite olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ile birlikte at binen konuklar, günün kalan kısmında Uşak OSB Teknoparkı, Uşak Müzesini, Blaundus Antik Kenti ve Ulubey Kanyonu’nu gezerek, Uşak’ı daha yakından tanıma fırsatı buldu.