Tekbaş; "Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin"

Üst üste aldığı 7 maçlık galibiyetle bir anda şampiyonluk potasına giren İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımının yolunu İstanbul Anka Spor kesti.

Uşak’ta oynanan maçta İstanbul takımı ev sahibi Uşak takımını 51 - 70 yenerek hızını kesti. İstanbul Anka Spor, sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçta da rakibini 89 -71 mağlup etmişti. İlkler Şehri Uşak basketbol Spor Kulübü Başkanı Osman Tekbaş, bu yenilgiyi bir yol kazası olarak gördüklerini ve takımının şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olduğunu belirtti. Haftayı değerlendiren İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Osman Tekbaş, bu yenilgiyi fazla önemsemediklerini ve bir yol kazası olarak gördüklerini söyledi. TB2L’nin en mütevazı ve en genç takımı olduklarını hatırlatan Tekbaş, “Buna rağmen şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Takımımın bu maçı da alarak 7 maçlık seriyi sürdüreceğini ümit etmiştim. Ama olmadı. Sanırım Anka Spor’a karşı şansımız tutmuyor. Basketbolda her an her şey olabilir. Biz yenildik. Averajla takip ettiğimiz lider Mersin Aykanat Spor da İstanbul’da Nadir Gold Basketbol Takımına 76 - 63 yenildi. Önümüzde daha çok maç var. Biz sezon sonunda lider, olmadı 2, sırada avantajlı olarak gruptan çıkıp TBL’ye yükselmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin” dedi.