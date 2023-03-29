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Sivaslı’da yağan kar meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi
UŞAK’TA SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞI, ÇİÇEK AÇAN MEYVE BAHÇELERİNİ OLUMSUZ ETKİLERKEN HASADI NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GETİRDİ.
UŞAK 29.03.2023, 16:42
Uşak’ta sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çiçek açan meyve bahçelerini olumsuz etkilerken hasadı neredeyse imkansız hale getirdi.
Uşak ve bağlı ilçelerde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı Sivaslı ilçesinde de etkisini gösterdi. Sabah saat 07.00’da başlayan yağışta yer yer 10 santimetre kalınlıklara ulaştı. Etkili olan kar yağışında çiçek açan badem, kiraz, erik ve şeftali ağaçları soğukta yanınca meyve rekoltesi ve kalitesinin olumsuz etkilenebileceği bildirildi.