Şampiyon Süleyman, bir şampiyonluk için daha müsabakaya çıkacak

Uşak’ın karatede gururu Süleyman Aydemir, Kıbrıs’ta düzenlenen Gençler Avrupa Karate Şampiyonası’nda şampiyonluk mücadelesi için bugün son maçına çıkacak.

Kariyerinde İki defa Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Üçüncülüğü ,Dünya Gençlik Ligi Şampiyonluğu gibi bir çok başarıya imza atan Uşaklı vatandaşların gurur kaynağı Süleyman Aydemir, 3-5 Şubat tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenlenen Gençler Avrupa Karate Şampiyonası’nda bütün rakiplerine ezici üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Türkiye saati ile 15.45’te başlayacak olan final müsabakasında Aydemir, Hollandalı Ricardo Franken ile karşılaşacak.

Hollandalı sporcuyu 2 kere daha devirmişti

Öte yandan Uşak’ın gururu Karate Özlem Spor Kulübü Sporcusu Süleyman Aydemir, Hollandalı vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen Ricardo Franken’i 2021 Finlandiya da yapılan Avrupa Şampiyonası finali ve 2022 Konya’da yapılan dünya Şampiyonası’nda devirmeyi başarmıştı.