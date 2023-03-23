Kaçak 20 cep telefonu ele geçirildi

Uşak’ta bir iş yerine yapılan kaçakçılık 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler dahilinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 20 adet kaçak cep telefonunu satılmaya hazır şekilde ele geçirdi. İşyeri sahibi de ekiplerce gözaltına alındı.