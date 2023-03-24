İş hanının taşıyıcı betonuna zarar verdiler

UŞAK (İHA) – Uşak il merkezinde 46 yıldır faaliyet gösteren iş hanının bodrumunda taşıyıcı özellikleri olan 3 metre uzunluğundaki perde betona, işletmeciler tarafından zarar verildiği iddia edildi.

Uşak il merkezinde bulunan 46 yıllık iş hanına deprem dayanıklılık testi uygulandı. Riskli Yapı Tespit Uzmanı İnşaat Mühendisi Celal Onur Şahal tarafından gerçekleştirilen testte, iş hanının bodrumunda taşıyıcı özellikleri olan 3 metre uzunluğundaki perde betona, kiracı esnaflar tarafından zarar verildiği ortaya çıktı.

Binaya sağlamlık testi uygulayan Riskli Yapı Tespit Uzmanı İnşaat Mühendisi Celal Onur Şahal, Uşak’ın da deprem kuşağında yer alan bir olduğuna dikkat çekerek; “Daha önce alışveriş merkezi olarak kullanılan bodrum kattaki alandan yaklaşık 3 metre perde beton kesilmiş. Bu perde betonun tıpkı kolon gibi taşıyıcı özelliği vardır. Onun dışında binadaki donatılarda ciddi bir korozyon görülüyor. Şu anda bina kentsel dönüşüm sürecinden geçirilmektedir. Karot alma, sıyırma röntgen çekimi ve zeminle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların ışığında binanın riskli olup olmadığı yönünde bir sonuç çıkıyor. Bina oldukça riskli çıktı. Bundan sonraki süreç, artık kamu kuruluşlarının elinde. Resmi yazışmalar yapılıyor. Binanın yıkılması gerekiyor. Bina şu anda can güvenliği açısından ciddi tehlike arz etmektedir” diye konuştu.