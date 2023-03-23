Genç Kuşak, deprem bölgesinde yüzleri güldürdü

Deprem bölgesinde bir çok etkinlik ve yardıma katılan Uşak Belediye ekipleri, bu sefer de Genç Kuşak Topluluğu olarak gittiği Adıyaman Besni’de yüzleri güldürdü.

Uşak’ın yapılan sözleşme gereği kardeş şehri olan Adıyaman Besni’ye giden Genç Kuşak Topluluğu’nun gönüllü gençleri, deprem bölgesinde çocukların keyifli bir gün geçirmelerine vesile oldu. Besni’de bulunan depremzede çocuklarla buluşan Genç Kuşak Topluluğu, Uşak’ta başlattıkları kampanyasında toplanan çeşitli oyuncakları çocuklara ulaştırdı. Eğlenceli yüz boyama etkinliğiyle buluşan çocuklar, daha sonra oyunlar oynayıp maskotlarla birlikte eğlenceli danslar etti.

Bunların yanı sıra Genç Kuşak Topluluğu, oluşturulan gıda yardımlarını da Besni’ye gönderdi. Yardım kolileri topluluğun gençleri tarafından çadır kentte bulunan depremzede vatandaşlara ulaştırıldı.