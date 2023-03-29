Cinsel saldırıdan 12 yıl hapis cezası bulunan firari polis ekiplerince yakalandı

Cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan 5 yıllık firari şahıs, polis ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, kentte huzur ve güveni sağlamak için yaptıkları sıkı denetimler sırasında şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Ekiplerin yapmış olduğu GBT sırasında şahsın cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan M.S. olduğu tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.